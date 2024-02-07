Игрокам УПЛ на заметку: Усик хладнокровно реализовал пенальти на тренировке Полесья
Боксер показал, как нужно забивать.
Чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик продолжает готовиться к поединку с обладателем пояса WBC Тайсоном Фьюри.
Вне тренировочного лагеря украинский боксер посетил тренировку Полесья, который проводит сбор в Испании.
Читай также: В компании президента и Кинг-Конга: Усик посетил тренировочный матч Полесья
Усик показал, что умеет хорошо реализовывать пенальти.
Контракт боксера с Полесьем рассчитан до лета текущего года.
Напомним, бой Усика с Фьюри перенесли на май, ведь британец получил жуткую травму на тренировке.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!