Игрокам УПЛ на заметку: Усик хладнокровно реализовал пенальти на тренировке Полесья

Боксер показал, как нужно забивать.

Чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик продолжает готовиться к поединку с обладателем пояса WBC Тайсоном Фьюри.

Вне тренировочного лагеря украинский боксер посетил тренировку Полесья, который проводит сбор в Испании.

Читай также: В компании президента и Кинг-Конга: Усик посетил тренировочный матч Полесья

Усик показал, что умеет хорошо реализовывать пенальти.

Контракт боксера с Полесьем рассчитан до лета текущего года.

Напомним, бой Усика с Фьюри перенесли на май, ведь британец получил жуткую травму на тренировке.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!