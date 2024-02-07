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Игрокам УПЛ на заметку: Усик хладнокровно реализовал пенальти на тренировке Полесья

Боксер показал, как нужно забивать.
Сегодня, 13:50
Александр Усик / Getty Images
Александр Усик / Getty Images

Чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик продолжает готовиться к поединку с обладателем пояса WBC Тайсоном Фьюри.

Вне тренировочного лагеря украинский боксер посетил тренировку Полесья, который проводит сбор в Испании.

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Усик показал, что умеет хорошо реализовывать пенальти.

Контракт боксера с Полесьем рассчитан до лета текущего года. 

Напомним, бой Усика с Фьюри перенесли на май, ведь британец получил жуткую травму на тренировке.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр Усик

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