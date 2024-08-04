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Руис - Миллер: лучшие моменты боя - видео

Боксеры не определили победителя, завершив бой ничьей решением большинства судей. Лучшие моменты поединка Энди Руис - Джаррелл Миллер.
Сегодня, 17:12
Руис и Миллер не определили победителя / Getty Images
Руис и Миллер не определили победителя / Getty Images

Бывший объединенный чемпион супертяжелого веса мексиканец Энди Руис (35-2-1, 22 КО) завершил вничью бой с американцем Джарреллом Миллером (26-1-2, 22 КО).

Поединок состоялся в ночь на воскресенье, 4 августа, на арене BMO Stadium в Лос-Анджелесе, штат Калифорния, США.

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Противостояние продлилось все отведенные 12 раундов, по итогам которых была зафиксирована ничья решением большинства судей (116-112 в пользу Миллера и дважды 114-114).

Вашему вниманию видео лучших моментов боя Руис - Миллер:

Ранее сообщалось, что Энди Руис сделал прогноз на бой Дюбуа - Джошуа.

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