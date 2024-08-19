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Тайсон и Пол провели эмоциональную дуэль взглядов, устроив небольшую потасовку

Легендарный боксер и блогер встретятся в ринге 15 ноября.
Сегодня, 08:59
Майк Тайсон и Джейк Пол / Getty Images
Майк Тайсон и Джейк Пол / Getty Images

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Майк Тайсон проведет бой против боксирующего блогера Джейка Пола.

Поединок состоится 15 ноября в Арлингтоне, США.

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Перед боем Тайсон и Пол встретились и провели традиционную битву взглядов. Соперники решили немного поиграть на публику и устроили небольшую потасовку.  

Напомним, что бой Майка Тайсона и Джейка Пола должен был состояться 20 июля, но был перенесен на 15 ноября из-за проблем со здоровьем у легенды бокса. 

Ранее сообщалось, что Пол остановил звезду боев на голых кулаках перед поединком с Тайсоном.

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