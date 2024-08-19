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Пол назвал многомиллионный гонорар, который получит за бой с Тайсоном

Боксирующего блогера ожидает внушительная сумма за поединок с легендарным бойцом.
Сегодня, 14:58
Майк Тайсон и Джейк Пол / Getty Images
Майк Тайсон и Джейк Пол / Getty Images

Блогер Джейк Пол высказался о предстоящем бое против бывшего абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе Майка Тайсона.

Боксирующий американский ютубер сообщил, сколько заработает за поединок с легендой.

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"Я не приглашал его, чтобы делать д*рьмо. Я здесь, чтобы заработать 40 миллионов долларов и нокаутировать легенду. Мне наср*ть на все остальное. Это он хотел, чтобы наш поединок был профессиональным. Он хочет, чтобы его задница оказалась в реальном нокауте.

Вы увидите в его послужном списке запись: "Джейк Пол нокаутировал Майка Тайсона". Я здесь не для того чтобы делать д*рьмо, а для того чтобы забрать наличку. Каждый раз бойцы сидят рядом со мной и говорят: "Это ютубер, пацан из Disney", а затем они оказываются на канвасе.

В этот раз все будет так же. Я предложил эту сделку старому заср*нцу, мы подписали контракт с Netflix и принесли его ему. Можешь не благодарить, сынок", - приводит слова Пола GiveMeSport.

Бой Тайсон - Пол состоится 15 ноября в Арлингтоне, США.

Ранее Пол одолел звезду боев на голых кулаках перед поединком с Тайсоном.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Майк Тайсон Джейк Пол

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