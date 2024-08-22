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Тайсон признался, воспринимает ли всерьез Пола

Легендарный боец рассказал, видит ли опасность в ближайшем сопернике в лице боксирующего блогера.
Сегодня, 18:22
Майк Тайсон и Джейк Пол / Getty Images
Майк Тайсон и Джейк Пол / Getty Images

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Майк Тайсон оценил своего ближайшего соперника Джейка Пола.

Легенда бокса развеял все предположения о недооценке оппонента, заявив, что настраивается на серьезное противостояние с блогером.

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"Забудьте о том, что все говорят, что этот парень - ютубер. Этот парень - боец. Я тоже делал много вещей, но я боец. Я актер, продавец и предприниматель, но мы бойцы. Это то, кем мы есть. И он тоже.

Я опасаюсь и боюсь, поэтому я совершенно отличаюсь от других. Я отношусь к нему чрезвычайно серьезно. Другие люди не воспринимают Пола всерьез. Вот как я смотрю на людей - все они способны тебя убить. Моя задача заключается в том, чтобы не недооценивать их, если они могут меня убить. Ни в чем в этой жизни я не испытываю сверхуверенности", - сказал Тайсон на YouTube-канале IMPAULSIVE.

Бой Тайсон - Пол состоится 15 ноября в Арлингтоне, США.

Ранее Пол назвал многомиллионный гонорар, который получит за бой с Тайсоном.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Майк Тайсон Джейк Пол

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