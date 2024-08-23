"Интересно, кто извлек урок": Валлин сделал неоднозначный прогноз на реванш Усик - Фьюри

Шведский представитель супертяжелого веса Отто Валлин высказался о реванше между бывшим абсолютом дивизиона, а ныне обладателем титулов WBC, WBA и WBO Александром Усиком и экс-чемпионом Тайсоном Фьюри.

Бывший соперник британца заявил, что не может назвать фаворита второго боя, поскольку повторное противостояние будет снова очень близким и может повернуть в любую сторону.

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"Трудно сказать, как сложится этот поединок. Мне кажется, что их первый бой был отличным и очень близким. Поэтому я считаю, что реванш может сложиться в любую сторону. Будет интересно посмотреть, кто из них извлек урок после первого боя.

Фьюри - умный парень, хороший боец, он может вернуться и победить. То же самое касается Усика. Он очень хорош и, разумеется, одержал победу в первом бою. Так что Усик может сделать это снова. Но я думаю, что действительно трудно сказать, как все сложится", - заявил Валлин в комментарии Boxing News.

Напомним, реванш Усик - Фьюри запланирован на 21 декабря в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Ранее Чжан Чжилей предсказал исход реванша Усик - Фьюри.

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