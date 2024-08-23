"Это стоит сделать": Тайсон назвал бой, который может войти в историю
Бывший абсолютный чемпион мира Майк Тайсон поделился мнением о вероятном бое между чемпионом WBA в первом среднем весе Теренсом Кроуфордом и обладателем титулов WBC, WBA и WBO во втором среднем дивизионе Саулем Альваресом.
Легендарный боксер считает, что такой поединок может войти в историю.
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"Я поддерживаю и Кроуфорда, и Канело, но… Не думаю, что люди хотят видеть бой Теренса с Канело. Вы так думаете? Думаете, они хотят увидеть Кроуфорда в бою с Канело?
Он тоже хочет подраться с ним? Что ж, для того чтобы создать историю, стоит это сделать", - сказал Тайсон на YouTube-канале IMPAULSIVE.
Ранее Альварес оценил вероятность боя с Кроуфордом.
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