"Это стоит сделать": Тайсон назвал бой, который может войти в историю

Легенда бокса предположил, какой мегафайт можно было бы устроить.

Бывший абсолютный чемпион мира Майк Тайсон поделился мнением о вероятном бое между чемпионом WBA в первом среднем весе Теренсом Кроуфордом и обладателем титулов WBC, WBA и WBO во втором среднем дивизионе Саулем Альваресом.

Легендарный боксер считает, что такой поединок может войти в историю.

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"Я поддерживаю и Кроуфорда, и Канело, но… Не думаю, что люди хотят видеть бой Теренса с Канело. Вы так думаете? Думаете, они хотят увидеть Кроуфорда в бою с Канело?

Он тоже хочет подраться с ним? Что ж, для того чтобы создать историю, стоит это сделать", - сказал Тайсон на YouTube-канале IMPAULSIVE.

Ранее Альварес оценил вероятность боя с Кроуфордом.

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