"Этого не должно быть": Хирн выступил категорически против боя Тайсон - Пол
Британский промоутер Эдди Хирн осудил проведение боя бывшего абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе Майка Тайсона против боксирующего блогера Джейка Пола.
По мнению главы компании Matchroom Boxing, 58-летнему легендарному боксеру не стоит возвращаться в ринг.
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"Майк Тайсон ушел из бокса 20 лет назад, он был разорван в клочья, полностью. Прошло 20 лет после того, как Майк закончился, и он дерется. Если кто-то думает, что Тайсон в этом возрасте должен выходить на ринг, то у него либо нет никаких эмоциональных чувств к этому человеку, либо он идиот.
Пусть бог хранит Тайсона, он легенда, один из моих любимых бойцов всех времен. Но я не буду врать, этого боя не должно быть", - сказал Хирн в комментарии K.O. Artist Sports.
Бой Тайсон - Пол состоится 15 ноября в Арлингтоне, США.
Ранее Тайсон признался, воспринимает ли всерьез Пола.
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