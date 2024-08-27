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Портер: Мы никогда не увидим Майка Тайсона на ринге с Джейком Полом

Эксперт не верит легендарному боксеру.
Сегодня, 11:55
Майк Тайсон / Getty Images
Майк Тайсон / Getty Images

Бывший чемпион мира Шон Портер заявил, что бой ютубера и боксера Джейка Пола и бывшего чемпиона мира Майка Тайсона (50-6, 44 KO) не состоится.

По словам именитого спортсмена, легендарный боксер не сможте выйти в ринг. 

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"Ненавижу приносить плохие новости, но мы никогда не увидим Майка Тайсона на ринге с Джейком Полом.

Я не говорю, что принято решение. Я просто не думаю, что Майк выйдет на ринг. Я не вижу, как это может произойти. Для меня это бессмысленно даже с точки зрения бизнеса", - сказал Портер на подкасте The Porter Way.

Поединок состоится 15 ноября в Арлингтоне, США.

Ранее Тайсон назвал бой, который может войти в историю.

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