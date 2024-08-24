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Фроч объяснил, почему Майк Тайсон согласился на бой с Полом

Именитый аналитик уверен, что все дело в одном факторе.
Сегодня, 08:30

Бывший чемпион мира Карл Фроч высказался о поединке Майка Тайсона и Джейка Пола.

По словам эксперта, легендарный боксер примет участие в бою только из-за денег.

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"Майк Тайсон просто играет свою роль. Он, вероятно, следует сценарию. Когда я увидел их пресс-конференцию, где Майк Тайсон добродушно оттолкнул Пола, там не было ничего такого. Джейк Пол не знал, что делать, он сурово смотрел и мало говорил. По-моему, он ничего не сказал. Все это казалось надуманным, действительно фейковым.

Майк Тайсон заработал сотни миллионов долларов на протяжении своей карьеры, и он их вполне заслужил. Все хотели увидеть, как он дерется. На мой взгляд, если он дерется только ради денег, если они ему нужны, то это позор", - приводит слова Фроча Boxing Social.

Бой Пола с Тайсоном состоится 15 ноября в американском Арлингтоне. Ранее Тайсон признался, воспринимает ли всерьез Пола.

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