Тайсон и Пол провели дуэль взглядов на месте будущего боя
Легенда бокса и блогер встретились лицом к лицу на стадионе перед матчем НФЛ.
Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Майк Тайсон (50-6, 44 КО) в ноябре должен провести бой против боксирующего блогера Джейка Пола (10-1, 7 КО).
Будущие соперники встретились на месте предстоящего боя, стадионе AT&T в Арлингтоне, США, посетив игру НФЛ Даллас Ковбойс с Нью-Орлеан Сейнтс.
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Перед матчем легендарный боксер и ютубер устроили дуэль взглядов.
Бой Тайсон - Пол состоится 15 ноября в Арлингтоне, США.
Ранее Тайсон признался, воспринимает ли всерьез Пола.
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