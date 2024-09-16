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Тайсон и Пол провели дуэль взглядов на месте будущего боя

Легенда бокса и блогер встретились лицом к лицу на стадионе перед матчем НФЛ.
Сегодня, 09:50
Майк Тайсон и Джейк Пол / FOX Sports
Майк Тайсон и Джейк Пол / FOX Sports

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Майк Тайсон (50-6, 44 КО) в ноябре должен провести бой против боксирующего блогера Джейка Пола (10-1, 7 КО).

Будущие соперники встретились на месте предстоящего боя, стадионе AT&T в Арлингтоне, США, посетив игру НФЛ Даллас Ковбойс с Нью-Орлеан Сейнтс.

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Перед матчем легендарный боксер и ютубер устроили дуэль взглядов.

Бой Тайсон - Пол состоится 15 ноября в Арлингтоне, США.

Ранее Тайсон признался, воспринимает ли всерьез Пола.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Майк Тайсон Джейк Пол

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