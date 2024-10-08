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"Опасно, безответственно, это неуважение к боксу": Хирн жестко раскритиковал бой Тайсон - Пол

Промоутер выступил против проведения поединка легендарного бойца и блогера.
Сегодня, 19:28
Майк Тайсон и Джейк Пол / Getty Images
Майк Тайсон и Джейк Пол / Getty Images

Промоутер Эдди Хирн высказался о проведении боя между бывшим абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе Майком Тайсоном и боксирующим блогером Джейком Полом.

Британский функционер раскритиковал подобный поединок, назвав его неуважением к боксу.

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"Реальность такова, что 20 лет назад, когда Майк Тайсон ушел из спорта, с ним было покончено. Я восторгаюсь им - он один из моих любимых бойцов, один из величайших всех времен, но ему 58 лет.

Вам достаточно поговорить с ним и посмотреть на него, чтобы понять, что парень не должен снова выходить в ринг. Будь я Джейком Полом, я бы просто немного смутился, если честно. Это опасно, безответственно и, по моему мнению, это неуважение к боксу как виду спорта.

Все любят долларовую купюру, включая меня, но иногда зеленоглазый монстр может заставить вас принять ложные решения - и я думаю, что это одно из них", - приводит слова Хирна BBC.

Бой Тайсон - Пол состоится 15 ноября в Арлингтоне, США.

Ранее сообщалось, что Тайсон и Пол провели дуэль взглядов на месте будущего боя.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Эдди Хирн Майк Тайсон Джейк Пол

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