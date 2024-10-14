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Экс-тренер Тайсона: Майк может завершить бой с Джейком Полом за 30 секунд

Джефф Фенек абсолютно уверен в победе бывшего чемпиона мира.
Сегодня, 17:01
Майк Тайсон / Getty Images
Майк Тайсон / Getty Images

Один из лучших друзей, а по совместительству бывший тренер Майка Тайсона считает, что в поединке с Джейком Полом тот может заработать самые легкие деньги в своей жизни.

По мнению Джеффа Фенека, 58-летний боксер вполне способен отправить своего соперника в нокаут всего за 30 секунд.

"Если бы это было мое решение, я бы предпочел, чтобы он вообще не дрался, но он будет драться. (Недавно) я разговаривал с ним несколько раз. Я говорил с ним о бое", - цитирует Фенека Mirror.

"На самом деле, если Майк будет будет работать только по голове и ничего больше, и будет делать правильные вещи, это могут быть самые легкие деньги, которые он когда-либо зарабатывал".

"Когда вы оба наносите удары, шансы 50/50 на чье-то попадание. Но если Майк сконцентрируется и заставит его промахнуться, а затем заставит его заплатить… В этом Майк эксперт: у него отличные движения головой".

Если он сделает это за 30 секунд, бой может закончиться за 30 секунд. Майку просто нужно использовать свой здравый смысл, не пытаться наносить удары, когда он наносит удар, заставлять его промахиваться и заставлять его платить.

Источник: Getty Images

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Пол выиграл 10 из своих 11 боев. Единственное поражение он потерпел от Томми Фьюри, который был его сильнейшим противником из всех. Поэтому Фенек считает, что звезда социальных сетей прочувствует всю силу Тайсона.

"У Джейка Пола нет ни навыков, ни знаний бокса. Я наблюдал за ним, он выходил против тех, кто не умеет драться. Когда ты больше и сильнее, это все хорошо". 

"Но Майк, будучи тяжеловесом, был отличным бойцом защиты. Он мог заставить людей промахнуться. Если он сделает это и нанесет контрудар, то бой будет окончен".

"В мире нет ни малейшего шанса, что Джейк Пол сможет принять хук Майка Тайсона, удар правой рукой Майка Тайсона или апперкот Майка Тайсона. Это то, на что я надеюсь. Я люблю Майка, он отличный друг, он для меня как семья. Я просто надеюсь, что все пройдет хорошо".

Напомним, что бой между Майком Тайсоном и Джейком Полом состоится 15 ноября в Арлингтоне, США. Разница в возрасте бойцов составляет практически 31 год.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Майк Тайсон Джейк Пол

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