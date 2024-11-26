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Организаторы боя Пол - Тайсон отреагировали на обвинения, что поединок был постановочным

Менеджеру американского блогера пришлось делать заявление в ответ на критику.
Сегодня, 19:58
Пол одолел Тайсона / Getty Images
Пол одолел Тайсона / Getty Images

Промоутерская компания Most Valuable Promotions (MVP), которая организовывала бой Джейка Пола и Майка Тайсона, ответила на обвинения в том, что этот поединок был постановочным, несмотря на то что он был санкционирован как профессиональный.

Менеджер блогера и соучредитель MVP Накис Бидариан сделал заявление, отреагировав на критику, ведь подтасовка профессионального боксерского боя является федеральным преступлением в США.

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"Это не первый раз, когда Джейк Пол сталкивается с необоснованным скептицизмом и откровенным недоверием, как к профессиональному спортсмену. Честно говоря, утверждение, что его бой был подстроен - это всего лишь двусмысленный комплимент в его адрес.

С самого первого дня люди сомневались в боксерских способностях Джейка Пола. Люди не могут понять, как кто-то с его прошлым, смог за такой короткий промежуток времени достичь столь высокого уровня. Джейк не только доказывал, на что он способен, но и неоднократно устанавливал исторические рекорды.

Его последнее шоу побило все рекорды посещаемости и зрительской аудитории для профессионального спортивного мероприятия. Пока Джейк превосходит ожидания, всегда найдутся те, кто попытается дискредитировать его достижения. Мы принимаем доводы сомневающихся. Они только заставляют Джейка работать усердно и добиваться еще больших результатов", - приводит слова Бидариана Boxing News 24.

Ранее Сауль Альварес оценил вероятность боя с Джейком Полом, озвучив условие.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Майк Тайсон Джейк Пол

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