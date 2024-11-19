"Им запретели делать это": раскрыто скандальное условие боя Тайсон - Пол

Поединок был с одним обязательным требованием от организаторов.

Блогер Джейк Пол победил легендарного боксера Майка Тайсона в поединке, который состоялся в ночь на 16 ноября.

Dj Whoo Kid, друг Джейка Пола, сделал неожиданное заявление. По словам товарища блогера, боксерам запретили нокаутировать друг друга.

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"Это не секрет, ведь это уже произошло. С юридической стороны они не могли нокаутировать друг друга, ведь им запретили это делать.

Если бы Майк Тайсон ударил со всей силы, то его соперник мог бы умереть в ринге. Если бы Джейк Пол ударил со всей силы, то Тайсон получил бы серьезные травмы из-за своего солидного возраста.

Я общался с Полом, он намекнул, что были такие правила. Они должны были провести бой полностью. Других вариантов не было", - приводит слова друга AllHipHop.

Напомним, Пол победил Тайсона единогласным решением судей в главном событии вечера бокса в американском Арлингтоне.

Ранее Леннокс Льюис отреагировал на поражение Тайсона от Пола.

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