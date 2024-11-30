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Президент WBC выбрал соперника для победителя реванша Усик - Фьюри

Глава боксерской организации хочет увидеть еще один большой поединок.
Сегодня, 13:31
Усик и Фьюри проведут реванш / Getty Images
Усик и Фьюри проведут реванш / Getty Images

Президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман высказался о потенциальном сопернике для победителя реванша между обладателем титулов WBA, WBA и WBO в супертяжелом весе Александром Усиком и экс-чемпионом Тайсоном Фьюри.

По его словам, украинцу или британцу следует устроить объединительный бой с обладателем пояса IBF Даниэлем Дюбуа за звание абсолютного чемпиона дивизиона.

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"Мы не промоутеры, поэтому не можем организовывать бои. Но мы, как WBC, очень поддерживаем объединительные бои и абсолютных чемпионов.

Мне бы очень хотелось увидеть бой Дюбуа с победителем реванша Усик - Фьюри. Без сомнений, этот бой будет потрясающим", - приводит слова Сулеймана Sky Sports.

Напомним, что реванш Усик - Фьюри состоится 21 декабря в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. В мае этого года в бою за звание абсолютного чемпиона украинец одержал победу над британцем раздельным решением судей.

Ранее Фьюри рассказал, что нужно для победы над Усиком.

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