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"Много вещей остаются за кулисами": Зинченко объяснил, почему восхищается Усиком

Украинский футболист поделился мнением об именитом боксере-соотечественнике.
Сегодня, 19:58
Александр Усик и Александр Зинченко / instagram.com/zinchenko
Александр Усик и Александр Зинченко / instagram.com/zinchenko

Игрок лондонского Арсенала и сборной Украины Александр Зинченко рассказал о своем отношении к обладателю титулов WBC, WBA и WBO в супертяжелом весе Александру Усику.

Украинский футболист заявил, что все гордятся боксером-чемпионом, отметив, что тот является настоящим примером для подражания.

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"Это выглядит невероятно, что такие люди могут достигать высокого уровня в разных направлениях. Мы все очень гордимся Александром за то, чего он достиг не только как спортсмен, он также прекрасный человек.

Я знаю много приятных вещей о нем, которые остаются за кулисами. Я поддерживаю связь со многими военными. И знаете, как он себя ведет. Он потратил много времени, чтобы помочь украинцам и военным. Это очень важно, и это действительно показывает, какое у него большое сердце. Это настоящий пример для подражания", - сказал Зинченко в комментарии DAZN Boxing.

Напомним, что 21 декабря в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде Александр Усик проведет реванш с Тайсоном Фьюри. В мае этого года в бою за звание абсолютного чемпиона украинец одержал победу над британцем раздельным решением судей.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр Усик Александр Зинченко

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