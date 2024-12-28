"Даже задепрессировал": Тайсон сделал неожиданное признание по итогам боя с Полом

Легендарный боксер рассказал, как на нем отразился поединок с блогером.

Бывший абсолютный чемпион мира Майк Тайсон рассказал о своем состоянии после боя с блогером Джейком Полом.

По словам легендарного боксера, он не сразу смог привыкнуть к повседневной жизни.

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"Этот бой был большим подъемом. Мы поднялись на самую вершину и были в восторге от этого. И тут - бум! Бой прошел, настало время возвращаться к повседневной жизни.

Я даже немного задепрессировал от того, что сейчас снова придется жить обычной жизнью. Ведь девять месяцев готовился к этому возвращению", - приводит Тайсона Marca со ссылкой на Fox Sports Radio.

Напомним, что 15 ноября Тайсон в восьмираундовом бою потерпел поражение от Пола единогласным решением судей.

Ранее были названы гонорары Тайсона и Пола за бой.

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