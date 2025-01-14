Беллью назвал причину, почему Фьюри объявил о завершении карьеры
Бывший чемпион мира Тони Беллью высказался по поводу Тайсона Фьюри.
По словам британца, Фьюри мог объявить о завершении карьеры, чтобы продать бой против Энтони Джошуа.
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"Если он действительно решил завершить карьеру, то я желаю ему всего наилучшего на пенсии. Тайсон - один из лучших супертяжеловесов Великобритании. Я надеюсь, что он счастлив, ведь он должен быть счастлив, учитывая все, чего он добился в боксе.
Фьюри уже пять раз заканчивал карьеру. Это может быть инструментом давления в переговорах о поединке с Энтони Джошуа. Я просто не знаю.
Если Фьюри вправду завершил карьеру, то я желаю ему удачи. Он подарил нам невероятные бои и заслуживает аплодисментов", - приводит слова Тони Give Me Sport.
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