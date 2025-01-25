"Это не прогулка": Авторитетный промоутер предостерег Дэвиса перед боем с Беринчиком

Промоутер Боб Арум высказался о будущем бое между чемпионом мира по версии WBO в легком весе Денисом Беринчиком и Кишоном Дэвисом.

Функционер уверен, что это будет тяжелый поединок для американца, но считает, что тому по силам отобрать титул у украинца.

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"Это не прогулка в парке, это очень тяжелый бой для Кишона. Но Дэвис необычайно талантлив, и мы думаем, что он сможет завоевать титул. Но это не прогулка в парке, это очень, очень тяжелый бой", - сказал Арум в комментарии FightHype.com.

Бой Беринчик - Дэвис состоится 14 февраля на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке, США.

Ранее сообщалось, что Беринчик сменил тренера перед первой защитой чемпионского титула.

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