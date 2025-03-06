ФИФА может расширить ЧМ-2030 до 64 команд

Это будет единоразовая акция в честь юбилея.

ФИФА рассматривает возможностьрасширения чемпионата мира по футболу-2030, пишет The Athletic.

Напомним, что ЧМ-2030 станет юбилейным 100-м мундиалем. В связи с этим представитель Уругвая подал предложение расширить ЧМ до 64 команд.

Презилент ФИФА Джанни Инфантино признал, что предложение заслуживает внимания, и вскоре оно будет рассмотрено.

Однако уже сейчас многие считают, что большинство делегатов, скорее всего, выступят против очередного расширения.

Напомним, что числа участников ЧМ только недавно было расширено до 48 команд. В таком формате турнир впервые пройдет в 2036 году.

Ранее также сообщалось, что женская сборная Украины по футболу поднялась в рейтинге ФИФА.

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