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Футбол

СК Днепр-1 выступил с заявлением о трансляции своих домашних матчей

"Спортклубовцы" отказались показывать свои матчи в рамках единого телепула.
Сегодня, 16:49
scdnipro1.com.ua
scdnipro1.com.ua
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Пресс-служба СК Днепр-1 выпустила открытое письмо, в котором изложила свою позицию касаемо телетрансляций домашних поединков.

В заявлении отмечается, что в клубе осознают важность бесплатных трансляций футбола в нынешнее время, поэтому "спортклубовцы" продолжат свое сотрудничество с 1+1 Media Group.

 

Сегодня – день старта чемпионата Украинской Премьер-лиги. День, которого с нетерпением ждала вся страна, и являющийся ярким примером несокрушимости нашего народа. Один из важных факторов этой несокрушимости – единение и умение украинцев сплачиваться ради достижения общей цели. И нам казалось, что решение начинать футбольный сезон в условиях военного положения должно являться примером именно такого единения. Но, к сожалению, даже в такое время нашлись те, кто ставит какие-то амбиции выше общих интересов. Досадно, что в эти «разборки» пытаются вовлечь целый ряд клубов УПЛ, среди которых и СК Днепр-1.

Наш клуб выражает свое возмущение ситуацией, которая сложилась, и категорически заявляет о недопустимости выяснения отношений внутри футбольного сообщества. Со своей стороны, мы всегда выступали и продолжаем выступать за доступность качественного футбольного контента для более широкой телевизионной аудитории. Свободный доступ к трансляциям матчей чемпионата УПЛ – показательный шаг для того же единения и поддержки украинцев, которые переживают тяжелые времена, и для которых просмотр матчей любимых команд является источником вдохновения для продолжения борьбы за наше государство. Возможность всем желающим бесплатно смотреть футбол – единственное условие, согласно которому Днепр-1 был готов безвозмездно передать права на трансляцию матчей УПЛ.

Исходя из длительного опыта сотрудничества с группой 1+1 media (с ней СК Днепр-1 имеет многолетний контракт), наш клуб может заверить, что ее мощности открывают возможности для просмотра матчей многомиллионной аудиторией.Это возможно как на общенациональных каналах, так и через ОТТ-платформу и YouTube каналы.

Отмечаем, что СК Днепр-1 владеет правами на трансляции домашних матчей команды. Призываем еще раз всех субъектов украинского футбольного хозяйства прекратить любые спекуляции по поводу трансляций матчей чемпионата и уважительно относиться к позициям каждого клуба. Днепр-1 выбирает интересы болельщиков и надеемся, что наши коллеги поступят так же.
Слава Украине!",- говорится в письме.

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