Эль и лагер: Бэйл выпустил собственную марку пива в честь выхода Уэльса на ЧМ-2022

Вингер Лос-Анджелеса и сборной Уэльса Гарет Бэйл презентовал собственную марку пива.

Запуск производства эксклюзивного напитка футболист решил приурочить к будущему участию валлийцев в финальной стадии чемпионата мира-2022 в Катаре, где они сыграют после 64-летнего перерыва.

Игрок будет выпускать два вида пива под своим брендом - Bale Ale и Bale Lager, сообщает Daily Mail.

Ожидается, что уже на следующей неделе пенные напитки от Бэйла поступят в свободную продажу в магазинах по всему Уэльсу. Стоимость одной бутылки составит 1,7 фунта.

