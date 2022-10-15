"Рабовладельцам здесь не рады": Ультрас Браги выступили с протестом против владельцев ПСЖ, купивших акции клуба

Группировка ультрас Brecara Legion 2003 на последнем матче Браги выступила с протестом против Qatar Sports Investment, приобревших акции клуба.

Надпись на баннере, с которым фанаты португальцев пришли на игру с Юнионом Сен-Жилуаз в Лиге Европы гласила: "катарским рабовладельцам здесь не рады".

Позже участники группировки выпустили заявление, где изложили свои претензии к владельцам Пари Сен-Жермен.

"Позиция нашей группы всегда была очень четкой в ​​этом вопросе, наша любовь к Браге двигает нами, и мы всегда твердо стояли в борьбе за объединяющий и популярный футбол.

Мы не питаем иллюзий миллионных инвестиций и обещаний титулов, мы хорошо знаем эту лживую риторику и знаем, как она закончилась во многих клубах.

С подозрением мы наблюдаем за приходом QSI (Qatar Sports Investments), чьи "руководители" явно причастны к ужасным преступлениям, примером чего являются тысячи смертей порабощенных рабочих, работавших на строительстве сооружений для чемпионата мира по футболу этого года.

Мы до сих пор не знаем, каковы истинные намерения QSI, но мы точно знаем, что ими двигает не страсть к клубу, и поэтому мы будем внимательны и пристальны к их движениям.

Нам остается оставить открытым вопрос: примут ли члены клуба в обмен на якобы повышение конкурентоспособности деньги, запятнанные кровью невиновных? Будем надеяться на этот ответ в ближайшее время", - говорится в сообщении ультрас.

В текущем сезоне чемпионата Португалии Брага заинмает третье место, набрав девятнадцать очков в девяти встречах.