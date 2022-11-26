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Барселона намерена продлить контракт с Бускетсом

"Сине-гранатовые" не хотят расставаться с игроком несмотря на то, что пик его формы давно прошел.
Сегодня, 18:30
Серхио Бускетс
Серхио Бускетс

Каталнская Барселона будет работать над новым соглашением Серхио Бускетса.

По информации испанских СМИ, наставник "сине-гранатовых" Хави не хотят отпускать опытного опорника.

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Контракт с футболистом намереваются продлить, как минимум, на один сезон.

Главная сложность в переговорах - неохбодимость согласиться на понижение заработной платы.


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