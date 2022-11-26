Барселона намерена продлить контракт с Бускетсом
"Сине-гранатовые" не хотят расставаться с игроком несмотря на то, что пик его формы давно прошел.
Каталнская Барселона будет работать над новым соглашением Серхио Бускетса.
По информации испанских СМИ, наставник "сине-гранатовых" Хави не хотят отпускать опытного опорника.
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Контракт с футболистом намереваются продлить, как минимум, на один сезон.
Главная сложность в переговорах - неохбодимость согласиться на понижение заработной платы.