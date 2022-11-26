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Барселона намерена расторгнуть контракт с Альбой

Только вот сам игрок уходит не хочет.
Сегодня, 11:52
Жорди Альба / Getty Images
Жорди Альба / Getty Images

Каталонский клуб хочет встретиться с Жорди Албой и его агентами зимой и обсудить расторжение контракта летом, сообщает Mundo Deportivo. Это ключевая позиция Барселоны, но руководство готово к переговорам.

Как известно, Альба не намерен покидать клуб и уже несколько раз четко выразив свою позицию. Поэтому клуб и игрок могут начать переговоры по снижению зарплаты на его последний год в клубе, контракт защитника истекает летом 2024 года.

Сейчас зарплата 33-летнего игрока очень велика для Барселоны, поэтому расторжение контракта – лучшая опция для клуба. Ранее уже сообщалось, что клуб пытается снизить зарплату игрока, но тогда защитник отказывался уступать.

Испанские издания уверены, что Альба и его агенты работают над вариантом, который подходит обеим сторонам. Несмотря на интерес со стороны других клубов, игрок хочет завершить карьеру именно в Барселоне.

В этом сезоне Жорди Альба провел 12 матчей в составе каталонцев и отдал два ассиста.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона Жорди Альба

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