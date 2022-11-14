Альба назвал клуб, в котором хочет завершить карьеру

Испанец отреагировал на слухи о возможном уходе из Барселоны.

Защитник сборной Испании и Барселоны Жорди Альба поделился мнением о своем будущем.

По словам 33-летнего игрока, он никогда не получал предложений от других клубов.

"Я никогда не получал никаких предложений от Интера или какого-либо другого клуба".

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Альба заявил, что хочет завершить карьеру в каталонском гранде.

"Всегда хотел остаться в Барселоне. Хочу остаться и завершить карьеру здесь. Но буду первым, кто решит покинуть команду, если больше не смогу соответствовать уровню клуба", - приводит слова испанца Mundo Deportivo.

В текущем сезоне Жорди провел 12 матчей за Барселону, в которых выполнил две голевые передачи.

Ранее сообщалось, что Барселона и Манчестер Сити заинтересованы в услугах Артеты.