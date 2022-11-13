Лапорта: Экономические рычаги спасли Барселону

Президент Барселоны Жоан Лапорта прокомментировал использования экономических рычагов для оформления трансферов.

"Благодаря рычагам мы спасли Барселону от разрушения. Мы восстанавливаем экономику клуба, но при этом нам удалось создать конкурентоспособную команду.

У нас уже нет тех опасений, что были, когда мы только пришли в клуб. Нам досталось ужасное наследство.

В тот момент мы решили, что сделаем все, чтобы избежать банкротства, но при этом не будем просить денег у членов клуба, так как они не несут ответственность за то ужасающее управление, что было у Барселоны в прошлом.

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Тогда мы решили оценить некоторые активы клуба и продать их по очень хорошей цене, учитывая те обстоятельства, в которых мы находились. Я никогда не устану благодарить членов клуба – они позволили нам активировать рычаги, которые спасли клуб.

Кроме того, эти активы составляют лишь 5% годового дохода Барселоны, так что эти продажи не оказали значительного влияния на доходы клуба в ближайшие несколько лет. Также я хочу напомнить вам, что часть активов, которые мы продали, можно будет выкупить назад через 25 лет.

Мы провели очень хорошую сделку, продав активы по хорошей цене. Это нам очень помогло спасти Барселону, начать восстановление экономики и выстроить конкурентоспособную команду", – сказал Лапорта в интервью Diario Sport.

После 14-ти туров Барселона занимает первое место в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 37 очков.