Энрике: Беру ответственность за вылет Испании на себя

В рамках 1/8 финала ЧМ-2022 Испания проиграла Марокко в серии пенальти.

Наставник "Фурии Рохи" Луис Энрике взял на себя ответственность за случившееся.

По его словам, он выбрал первых трех бьющих 11-метровые в послематчевой серии.

"Это полностью моя ответственность, потому что я выбрал первых трех пенальтистов, а остальные решали игроки, мы даже не дошли до четвертого. Боно - отличный вратарь, когда дело доходит до пенальти, и сегодня он был великолепен.

К сожалению, мы выложились на 100%, и мы поздравляем команду, которая побеждает. Мне жаль болельщиков, потому что они оказали мне поддержку, и я это чувствую", - заявил испанский специалист.

