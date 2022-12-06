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Энрике: Беру ответственность за вылет Испании на себя

Наставник "Фурии Рохи" высказался о поединке с Марокко.
Сегодня, 21:25
Луис Энрике
Луис Энрике

В рамках 1/8 финала ЧМ-2022 Испания проиграла Марокко в серии пенальти.

Наставник "Фурии Рохи" Луис Энрике взял на себя ответственность за случившееся.

По его словам, он выбрал первых трех бьющих 11-метровые в послематчевой серии.

"Это полностью моя ответственность, потому что я выбрал первых трех пенальтистов, а остальные решали игроки, мы даже не дошли до четвертого. Боно - отличный вратарь, когда дело доходит до пенальти, и сегодня он был великолепен.

К сожалению, мы выложились на 100%, и мы поздравляем команду, которая побеждает. Мне жаль болельщиков, потому что они оказали мне поддержку, и я это чувствую", - заявил испанский специалист.
 


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