Арсенал Зинченко продлил конракт с одним из лидеров атаки

Арсенал достиг соглашения о продлении контракта Габриэля Мартинелли до лета 2027 года, сообщает The Athletic.

Предыдущее соглашение футболиста должно было завершиться в конце сезона 2023/24.

Читай также: Арсенал может приобрести вингера Челси по окончанию этого сезона

В нынешнем сезоне бразилец провел 27 матчей во всех турнирах, забил семь голов и отдал три результативные передачи. Продление соглашения гарантирует, что молодой вингер останется в рядах "канониров" в обозримом будущем и будет иметь возможность продолжить свое развитие в клубе.

Мартинелли был важной частью Арсенала в этом сезоне, а его впечатляющая игра привела к тому, что он продлил свое пребывание в северном Лондоне. Это свидетельствует о том, что менеджер Микель Артета видит в нем неотъемлемую часть будущего команды, и, вероятно, предоставит ему больше возможностей проявить свои качества в следующих сезонах.