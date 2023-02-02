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Арсенал Зинченко продлил конракт с одним из лидеров атаки

Габриэль Мартинелли связал свое будущее с клубом.
Вчера, 22:55
Габриэль Мартинелли
Габриэль Мартинелли

Арсенал достиг соглашения о продлении контракта Габриэля Мартинелли до лета 2027 года, сообщает The Athletic.

Предыдущее соглашение футболиста должно было завершиться в конце сезона 2023/24.

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В нынешнем сезоне бразилец провел 27 матчей во всех турнирах, забил семь голов и отдал три результативные передачи. Продление соглашения гарантирует, что молодой вингер останется в рядах "канониров" в обозримом будущем и будет иметь возможность продолжить свое развитие в клубе.

Мартинелли был важной частью Арсенала в этом сезоне, а его впечатляющая игра привела к тому, что он продлил свое пребывание в северном Лондоне. Это свидетельствует о том, что менеджер Микель Артета видит в нем неотъемлемую часть будущего команды, и, вероятно, предоставит ему больше возможностей проявить свои качества в следующих сезонах.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: англия Габриэль Мартинелли

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