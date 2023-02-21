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Месси и Роналду не входят в ТОП-5 лучших бомбардиров в истории

Считаются лишь голы, забитые в рамках чемпионатов.
Сегодня, 12:51
Криштиану Роналду / Getty Images
Криштиану Роналду / Getty Images

IFHHS впервые опубликовала список лучших бомбардиров в национальных чемпионатах. Причиной тому послужил тот факт, что оформив покер в матче с Аль-Вахдой, Криштиану Роналду стал 6-м игроком в истории, у которого на счету более 500 голов.

Лидером среди бомбардиров является легендарный Пеле, бразилец записал на свой счет фантастические 604 гола.

Однако Эрвин Хельмхен, по подсчетам IFHHS, забил 713 голов, но в начале ХХ века в Германии была многоступенчатая система чемпионатов, которая хоть и соответствует высшим дивизионам, но из-за огромного количества команд обесценивается. Потому достижение Хельмхена учитывается, но в топ он не попал.

А потому в первой тройке лучших бомбардиров истории кроме Пеле находятся легенда Херенвена Абе Ленстра (573) и еще один бразильский гений Ромарио (544).

Интересно, что Лионель Месси и Криштиану Роналду, которые на двоих наколотили почти 1000 голов не вошли даже в топ-5 рейтинга.

Напомним, что ранее IFHHS опубликовала список самых результативных защитников.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: пеле Лионель Месси Криштиану Роналду

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