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Легенда Шахтера попал в список самых забивных защитников в XXI веке

Победитель не вызывает сомнений.
Сегодня, 10:18
Дарио Срна / Getty Images
Дарио Срна / Getty Images

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) назвала самых результативных защитников в XXI веке.

Ни для кого не станет сюрпризом, что первое место уверенно занял защитник ПСЖ Серхио Рамос, записавший на свой счет 130 голов, начиная с 2002 года.

Второе место со 104 голами занял японец Маркус Тулио Танака, а на третьем расположился алжирец Абдеррахман Хачуд.

Интересно, что в топ-10 попал и легенда донецкого Шахтера Дарио Срна. У хорвата 79 голов.

Также стоит отметить, что у Роберто Карлоса 124 гола за карьеру, но 63 из них бразилец забил в прошлом веке, а потому занял лишь 30-ю строчку.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Серхио Рамос Дарио Срна

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