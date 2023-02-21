Легенда Шахтера попал в список самых забивных защитников в XXI веке

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) назвала самых результативных защитников в XXI веке.

Ни для кого не станет сюрпризом, что первое место уверенно занял защитник ПСЖ Серхио Рамос, записавший на свой счет 130 голов, начиная с 2002 года.

Второе место со 104 голами занял японец Маркус Тулио Танака, а на третьем расположился алжирец Абдеррахман Хачуд.

Интересно, что в топ-10 попал и легенда донецкого Шахтера Дарио Срна. У хорвата 79 голов.

Также стоит отметить, что у Роберто Карлоса 124 гола за карьеру, но 63 из них бразилец забил в прошлом веке, а потому занял лишь 30-ю строчку.