Матч Украина - Мальта обслужит нефартовый судья
Наши команды при нем не побеждали.
Стала известна бригада арбитров. которая обслужит матч Украина - Мальта в рамках отбора на ЧЕ-2024.
Все рефери в предстоящем поединке будут родом из Франции. Главным станет Руди Букке.
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В качестве лайнсменов выступят Николя Дано и Орельен Друе. Функции четвертого судьи на себя возьмет Бастьен Дешепи.
Отметим, что из украинских команд Букке судил только два матча донецкого Шахтера. В одном "горняки" сыграли вничью с Порту, а во втором уступили Янг Бойз в серии пенальти.