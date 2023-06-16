Матч Украина - Мальта обслужит нефартовый судья

Наши команды при нем не побеждали.

Стала известна бригада арбитров. которая обслужит матч Украина - Мальта в рамках отбора на ЧЕ-2024.

Все рефери в предстоящем поединке будут родом из Франции. Главным станет Руди Букке.

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В качестве лайнсменов выступят Николя Дано и Орельен Друе. Функции четвертого судьи на себя возьмет Бастьен Дешепи.

Отметим, что из украинских команд Букке судил только два матча донецкого Шахтера. В одном "горняки" сыграли вничью с Порту, а во втором уступили Янг Бойз в серии пенальти.