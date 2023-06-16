iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Матч Украина - Мальта обслужит нефартовый судья

Наши команды при нем не побеждали.
Сегодня, 19:33
Руди Буке / Getty Images
Руди Буке / Getty Images

Стала известна бригада арбитров. которая обслужит матч Украина - Мальта в рамках отбора на ЧЕ-2024.

Все рефери в предстоящем поединке будут родом из Франции. Главным станет Руди Букке.

Читай также: Стало известно, где сборная Украины сыграет против Мальты

В качестве лайнсменов выступят Николя Дано и Орельен Друе. Функции четвертого судьи на себя возьмет Бастьен Дешепи.

Отметим, что из украинских команд Букке судил только два матча донецкого Шахтера. В одном "горняки" сыграли вничью с Порту, а во втором уступили Янг Бойз в серии пенальти.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Украина мальта

Статьи по теме

Украина - Северная Македония: история противостояния Украина - Северная Македония: история противостояния
Пресс-аташе сборной Армении попросил журналистов не спрашивать Петракова об Украине Пресс-аташе сборной Армении попросил журналистов не спрашивать Петракова об Украине
Ребров высказался о кадровой ситуации в сборной перед матчем против Северной Македонии Ребров высказался о кадровой ситуации в сборной перед матчем против Северной Македонии
Ребров - о матче против Северной Македонии: Не считаю, что мы фавориты Ребров - о матче против Северной Македонии: Не считаю, что мы фавориты
Помочь журналистам

Видео

Испания - Италия 2:1 Видео голов и лучших моментов матча Лиги наций
Испания - Италия 2:1 Видео голов и лучших моментов матча Лиги наций

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина - первая ракетка Украины, Свитолина вернулась в ТОП-100
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович стал первой ракеткой мира, Крутых - лучший из Украины
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: когда, где и с кем
просмотров

Последние новости

Европа20:28
Рома объявила о продлении контракта с ключевым игроком обороны
Европа20:12
МЮ и Тоттенхэм могут побороться за защитника Лидса
Европа19:54
Зидан анонсировал свое возвращение к тренерской работе
Европа19:45
Ибрагимович: Мое наследие – это новые Златаны
Футбол19:33
Матч Украина - Мальта обслужит нефартовый судья
Европа19:22
Барселона намерена срочно продлить контракт с Дембеле
Европа19:19
Брайтон объявил о подписании хавбека Боруссии Дортмунд
Футбол19:04
Шевченко: Гвардиола - один из лучших тренеров во всей истории футбола
Европа18:51
Челси расторг контракт со своим полузащитником
НБА18:24
Майк Данливи стал новым генеральным менеджером Голден Стэйт
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK