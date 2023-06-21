Невероятные фанаты, необычный стадион и не самая уверенная победа: Заметки из Трнавы

Сборная Украины в отборе к чемпионату Европы-2024 продолжила свой путь двумя невероятно важными поединками против Северной Македонии и Мальты.

После очень трудной победы над балканцами на выезде нас ждал более простой оппонент, однако, без тревожности перед матчем не обошлось. Все же у фанатов свеж в памяти поединок 2017 года, где наша сборная уступила мальтийцам.

Но все же по тому матчу судить о уровне, как Украины, так и Мальты на фоне нашей сборной было не совсем верно, ведь, то был товарищеский матч с большим количеством экспериментов.

Город Трнава - один из самых крупных городов Словакии, но, если говорить в сравнении, то населяют Трнаву даже немногим меньше людей, чем Мукачево, однако, в городе все же есть парочку интересных мест.

Источник: Getty Images

Источник: Getty Images

Источник: Getty Images

Старый город во многом сохранил свой исторический вид и атмосферу. В том числе городские укрепления построены в период с 13 по 16 века практически полностью сохранили свой вид, их можно увидеть, подъезжая к стадиону с одной из улиц. Сфотографировать их, к сожалению, не удалось.

К слову, о стадионе. Если вы вдруг когда-то приедете в Трнаву на футбольный матч и будете бояться опоздать на него, то можете погулять в торговом центре буквально в нескольких метрах рядом с ареной, что встречается не часто. Более того, поселиться вы можете на территории стадиона. Hotel Arena предлагает нам 18 обычных номеров и 3 люкс-номера, вид из которых открывается прямо на футбольное поле.

Однако, давайте перейдем к футболу. Матч для нашей сборной был домашним, но так как самая главная победа лишь впереди - проходил на выезде. Но несмотря на это подопечным Сергея Реброва было бы некрасиво жаловаться на недостаточную поддержку. Сложно сказать, сколько наших болельщиков было на трибунах, но, по ощущениям точно больше половины ото всех зрителей.

Большая часть из них была из Закарпатья, как и двое возлюбленных, которых автор этого материала встретил рядом со стадионом.

Мужчина был уверен в легкой победе "желто-голубых": "Мы победим со счетом 5:0". Его супруга была менее оптимистичной: "Думаю, будет 3:0".

Уже идя на сам матч встретились еще трое парней с флагами, однако, распросить их о прогнозе на поединок не удалось, как и еще несколько десятков украинских болельщиков.

Одна из центральных трибун была практически полностью заполнена болельщиками. К слову, с трибуны напротив, где расположена медиазона открывается прекрасный вид на весь город.

О событиях матча мы не будем говорить, ведь вы наверняка его смотрели, либо видели хотя бы обзор и видео гола. Более интересно то, что фанаты несмотря на не самую уверенную победу над таким соперником остались на трибунах после финального свистка и поблагодарили футболистов за игру, а футболисты поаплодировали им за поддержку.

Были и не самые приятные моменты. К примеру, были попытки найти микст-зону, которой в реальности могло и не быть, но узнал автор об этом уже поздно, а персонал не сумел помочь из-за незнания английского.

Однако, во время этих поисков состоялась крайне теплая и приятная встреча с несколькими украинскими военными, проходящими реабилитацию, а уже после этого - с тренером соперника, на пресс-конференцию которого корреспондент опоздал.