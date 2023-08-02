Экс-футболист Динамо может перейти в клуб второго итальянского дивизиона

Мигел Велозу близок к трансферу в Пизу.

37-летний португальський полузащитник Мигел Велозу близок к смене клубной прописки.

Как сообщает TuttoMercatoWeb, опытный футболист может перейти в итальянскую Пизу из второго итальянского дивизиона.

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Трансфер состоится на правах свободного агента после того,как португалец покинул Верону, за которую выступал последние четыре года. Детали контракта неизвестны.

Отметим, что в период с 2012 по 2016 год Мигел выступал за киевское Динамо, в составе которого провел 127 матчей, забив 14 голов и отдав 20 результативных передач.

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