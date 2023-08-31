Брентфорд Ярмолюка сыграет с Арсеналом Зинченко: Состоялась жеребьевка 1/16 Кубка Лиги

Стали известны все пары, которые сыграют в третьем раунде английского турнира.

После матчей второго раунда Кубка английской Лиги сразу прошла жеребьевка третьего раунда соревнования.

Своих соперников узнали в частности команды, где играют украинцы, а именно: Челси, Борнмут, Брентфорд, Арсенал и Эвертон.

В рамках стадии 1/16 финала Кубка Лиги состоится одно украинское противостояние между Брентфордом Егора Ярмолюка и Арсеналом Александра Зинченко.

Среди других пар стоит выделить противостояние участников Лиги чемпионов в лице Манчестер Сити и Ньюкасла.

Все пары 1/16 финала Кубка Лиги:

Арсенал - Брентфорд

Ливерпуль - Лестер

Манчестер Сити - Ньюкасл

Линкольн - Вест Хэм

Кристал Пэлас - Манчестер Юнайтед

Челси - Брайтон

Фулхэм - Норвич

Эксетер - Лутон

Ипсвич - Вулверхэмптон

Брэдфорд - Мидлсбро

Порт Вейл - Саттон

Солфорд - Бернли

Мансфилд - Питерборо

Блекберн - Кардифф

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