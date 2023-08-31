Брентфорд Ярмолюка сыграет с Арсеналом Зинченко: Состоялась жеребьевка 1/16 Кубка Лиги
Стали известны все пары, которые сыграют в третьем раунде английского турнира.
После матчей второго раунда Кубка английской Лиги сразу прошла жеребьевка третьего раунда соревнования.
Своих соперников узнали в частности команды, где играют украинцы, а именно: Челси, Борнмут, Брентфорд, Арсенал и Эвертон.
В рамках стадии 1/16 финала Кубка Лиги состоится одно украинское противостояние между Брентфордом Егора Ярмолюка и Арсеналом Александра Зинченко.
Среди других пар стоит выделить противостояние участников Лиги чемпионов в лице Манчестер Сити и Ньюкасла.
Все пары 1/16 финала Кубка Лиги:
- Арсенал - Брентфорд
- Ливерпуль - Лестер
- Манчестер Сити - Ньюкасл
- Линкольн - Вест Хэм
- Кристал Пэлас - Манчестер Юнайтед
- Челси - Брайтон
- Фулхэм - Норвич
- Эксетер - Лутон
- Ипсвич - Вулверхэмптон
- Брэдфорд - Мидлсбро
- Порт Вейл - Саттон
- Солфорд - Бернли
- Мансфилд - Питерборо
- Блекберн - Кардифф
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