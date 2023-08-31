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Брентфорд Ярмолюка сыграет с Арсеналом Зинченко: Состоялась жеребьевка 1/16 Кубка Лиги

Стали известны все пары, которые сыграют в третьем раунде английского турнира.
Сегодня, 00:44
Александр Зинченко
Александр Зинченко

После матчей второго раунда Кубка английской Лиги сразу прошла жеребьевка третьего раунда соревнования.

Своих соперников узнали в частности команды, где играют украинцы, а именно: Челси, Борнмут, Брентфорд, Арсенал и Эвертон.

В рамках стадии 1/16 финала Кубка Лиги состоится одно украинское противостояние между Брентфордом Егора Ярмолюка и Арсеналом Александра Зинченко.

Среди других пар стоит выделить противостояние участников Лиги чемпионов в лице Манчестер Сити и Ньюкасла.

Все пары 1/16 финала Кубка Лиги:

  • Арсенал - Брентфорд
  • Ливерпуль - Лестер
  • Манчестер Сити - Ньюкасл
  • Линкольн - Вест Хэм
  • Кристал Пэлас - Манчестер Юнайтед
  • Челси - Брайтон
  • Фулхэм - Норвич
  • Эксетер - Лутон
  • Ипсвич - Вулверхэмптон
  • Брэдфорд - Мидлсбро
  • Порт Вейл - Саттон
  • Солфорд - Бернли
  • Мансфилд - Питерборо
  • Блекберн - Кардифф

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