Стрельба во время чемпионского парада Канзас-Сити Чифс несет угрозу чемпионату мира 2026 года

Мэр города считает, что на данный момент в США сложно считать себя в безопасности.

В ночь на среду, 14 февраля, во время чемпионского парада Канзас-Сити Чифс по случаю победы в Супербоуле LVIII произошла массовая стрельба, в результате которой погиб один человек, 21 был ранен, среди которых восемь - дети.

Мэр Канзас-Сити Куинтон Лукас выразил обеспокоенность произошедшим, заявив, что сейчас в США сложно найти безопасное место.

"Парады, митинги, школы, кино – кажется, почти ничего не безопасно", - цитирует мэра Daily Mail.

Подобная ситуация вызывает вопросы о безопасности во время будущего чемпионата мира 2026 года, который пройдет в США, Канаде и Мексике, ведь во время турнира могут пострадать уже иностранные болельщики.

Читай также: Супербоул-2024: Канзас-Сити в чрезвычайном матче с овертаймом защитили титул

США будет принимать мундиаль в одиннадцати городах, в том числе в Канзас-Сити.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!