"Завершение одного пути - начало другого": Трубин подвел итоги выступления в Лиге чемпионов

Украинский голкипер Бенфики высказался о вылете из еврокубка от Барселоны.

Украинский вратарь Бенфики Анатолий Трубин прокомментировал завершение выступлений лиссабонцев в Лиге чемпионов на стадии 1/8 финала.

После домашнего поражения 0:1 от Барселоны "орлы" накануне также проиграли каталонцам в гостях 1:3 и покинули турнир.

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"Лига чемпионов для нас завершается, но каждый матч на этом уровне - это возможность расти. Этот сезон дал лично мне новый опыт, новые вызовы, новые выводы.

Разочарование длится недолго. Работа - всегда. Впереди чемпионат и Кубок, теперь фокус внимания там. Завершение одного пути - начало другого", - написал Трубин в Instagram.

Напомним, на ISPORT доступно видео голов и обзор матча Барселона - Бенфика (3:1).

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