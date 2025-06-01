Юный герой ПСЖ признан лучшим игроком финала Лиги чемпионов

Вингер Пари Сен-Жермен Дезире Дуэ дублем и результативной передачей приложился к победе над миланским Интером (5:0). УЕФА признал 19-летнего француза лучшим игроком финала Лиги чемпионов, сообщает официальный сайт турнира.

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Дуэ стал героем ПСЖ еще до экватора первой половины. Сначала он ассистировал Хакими. На 20-й же минуте нападающий самостоятельно удвоил преимущество парижан. Во втором тайме Дуэ после передачи Дембеле забил второй мяч.

На 67-й минуте Луис Энрике заменил юного вингера. Под овации трибун вместо него вышел Баркола. Под занавес поединка последний отдал результативную передачу на Маюлю.

Тем временем главный тренер ПСЖ пополнил элитный клуб победителей Лиги чемпионов.

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