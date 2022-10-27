Атлетико не смог переиграть Байер в матче с огненной концовкой

В рамках пятого тура группового этапа Лиги чемпионов Атлетико на своем поле принял Байер.

Матч в главном клубном турнире Европы завершился ничьей со счетом 2:2.

Забитыми голами в составе "матрасников" отметились Карраско и Де Пауль. За "фармацевтов" отличались Мусса Диаби и Каллум Хадсон-Одой.

Примечательно, что Атлетико получил возможность пробить пенальти после финального свистка.

Судья просигнализировал про завершение матча, но потом пошел смотреть VAR, ведь игрок Байера сыграл рукой. К точке подошел Янник Феррейра Караско, но стать героем своей команды, добыв важнейшую победу он не сумел.

Таким образом, после пяти туров коллектив Диего Симеоне с 5 очками в активе теряет шансы на плей-офф ЛЧ, отставая от Порту на 4 пункта. Подопечные Хаби Алонсо находятся на 4 месте с 4 баллами.

Атлетико - Байер 2:2

Голы: Карраско, 22, Де Пауль, 50 - Диаби, 9, Хадсон-Одой, 29.