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Рейнджерс установил антирекорд Лиги чемпионов

Шотландская команда записала на свой счет досадное достижение.
Сегодня, 10:24
Рейнджерс / Getty Images
Рейнджерс / Getty Images
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Рейнджерс в заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов проиграл на своем поле со счетом 1:3 амстердамскому Аяксу.

Таким образом, шотландская команда завершила выступления в квартете с шестью поражениями. При этом разница забитых и пропущенных мячей составила 2:22 (-20), что является худшим показателем в истории главного европейского клубного турнира, сообщает Opta.

Читай также: Группа А: Аякс уверенно победил Рейнджерс, Ливерпуль обыграл Наполи

Ранее антирекорд был на счету загребского Динамо - соотношение мячей хорватской команды в сезоне 2011/12 составило 3:22 (-19). Также этот показатель в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов повторила чешская Виктория Пльзень - 5:24 (-19).

Напомним, что из группы Рейнджерс в плей-офф Лиги чемпионов вышли Наполи и Ливерпуль, набрав по 15 очков, а Аякс с шестью баллами отправился в Лигу Европы.

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