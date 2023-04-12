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Гвардиола оценил разгромную победу над Баварией

Наставник английского гранда отметил важность победы в первой игре 1/4 финала Лиги чемпионов.
Сегодня, 07:22
Хосеп Гвардиола / Getty Images
Хосеп Гвардиола / Getty Images

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола поделился мнением о крупной победе над Баварией в рамках первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов.

По словам специалиста, его команда не должна расслабляться, ведь не пробилась в следующий этап турнира.

"Это был действительно хороший матч Лиги чемпионов, встречались топ-команды. 55-60 минут игра была равной. Родри забил невероятный гол, но нам не удавалось контролировать фланги, где действовали Мусиала и Гнабри".

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"В первые 5-15 минут второго тайма соперник играл лучше, создавал моменты. Но после этого мы изменили кое-что и выглядели сильнее оставшуюся часть матча. Это потрясающий результат, но я знаю, что значит сыграть в Мюнхене. Нам нужно придумать что-то новое, чтобы не так сильно страдать от мастерства соперника и добиться успеха", - приводит слова тренера BBC.

Ответный поединок Бавария - Манчестер Сити пройдет 19 апреля.

Напомним, на ISPORT доступно видео голов и обзор матча Манчестер Сити - Бавария.


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