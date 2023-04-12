Манчестер Сити - Бавария 3:0 Видео голов и лучших моментов матча Лиги чемпионов 11.04.2023

Во вторник, 11 апреля, в рамках первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов Манчестер Сити принимал Баварию.

Первыми счет в данной встрече открыли англичанине. Дальний удар Родри позволил "горожанам" выйти вперед.

Второй забитый мяч пришелся уже на второй тайм. Подопечные Хосепа Гвардиолы отличились после ошибки в обороне гостей, после чего Эрлинг Холанд отдал изящную передачу, которую превратил в голевую Бернарду Силва.

Довести счет до разгромного пришлось уже самому норвежцу. Форвард Манчестер Сити отличился ударом головой в ворота Яна Зоммера.

Вашему вниманию видеообзор матча Манчестер Сити - Бавария:

Статистика матча Ман Сити - Бавария 1/4 финала Лиги чемпионов

Манчестер Сити – Бавария 3:0

Голы: Родри, 27, Бернарду, 70, Голланд, 76

Манчестер Сити: Эдерсон - Аканджи, Диаш, Аке - Стоунз, Родри - Б. Силва, де Брюйне (Альварес, 67), Гюндоган, Грилиш - Голланд.

Бавария: Зоммер — Павар, Упамекано, где Лигт, Дэвис (Канселла, 81) — Киммих, Горецка — Коман, Мусиала (Мане, 69), Сане — Гнабри (Мюллер, 80).

Предупреждение: Б. Силва - Девис, Павар