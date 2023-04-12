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"Пришлось стиснуть зубы": Индзаги - о победе над Бенфикой

Наставник миланского гранда рад, что команда приблизилась к полуфиналу Лиги чемпионов.
Сегодня, 07:39
Симоне Индзаги / Getty Images
Симоне Индзаги / Getty Images

Главный тренер Интера Симоне Индзаги поделился впечатлениями о выездной победе над Бенфикой (2:0) в рамках первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов.

По словам специалиста, его подопечные показали характер, добыв важную победу.

"Отличное выступление, мы усердно работали, много передвигались, действовали решительно и теперь наслаждаемся вечером. Но также мы понимаем, что это лишь первые 90 минут. Мы очень хорошо потрудились в обеих фазах игры и мало что позволили сделать Бенфике. Парни сыграли великолепно. Но к ответной игре нельзя подходить несерьезно".

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"Не нужно забывать, что у нас было три матча без побед, но мы заслуживали в них большего. Это означало, что нам нужно работать больше, и сегодня мы это увидели. Не стоит забывать, что у нас был третий выезд за последние шесть матчей, многие футболисты ездили в сборные. Это не оправдание, но парням пришлось стиснуть зубы. Только у Интера такой жесткий календарь.

Я доволен футболистами, они всегда при мне работали как сумасшедшие. Критика – это нормально, я достаточно воспитанный для того, чтобы ее выслушать, разобраться и двигаться дальше", - приводит слова Индзаги Football Italia.

Ответный поединок Интер - Бенфика пройдет 19 апреля.

Напомним, на ISPORT.ua доступно видео голов и обзор матча Бенфика - Интер.


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