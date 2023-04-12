Бенфика - Интер 0:2 видео голов и лучших моментов матча 11.04.2023 Лиги чемпионов

Во вторник, 11 апреля, в Лиссабоне на Эштадиу да Луж состоялся первый матч четвертьфинального противостояния Лиги чемпионов между Бенфикой и Интером.

По итогам первой встречи команда Симоне Индзаги стала фаворитом на выход в полуфинал, благодаря голам в исполнении Николо Бареллы и Ромелу Лукаку.

Вашему вниманию видео всех голов матча Бенфика - Интер в четвертьфинале Лиги чемпионов:

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Бенфика - Интер 0:2

Голы: Барелла, 51, Лукаку, 82 (пен.).

Владение мячом: 57% - 43%

Удары: 12 - 10

Удары в створ: 2 - 4

Фолы: 11 - 9

Ожидаемые голы (xG): 1.75 - 1.67

Бенфика: Влаходимос - Жилберту, Антонио Силва, Морату, Гримальдо - Шикинью, Флорентину (Нерес, 64), Мариу, Рафа Силва, Аурснес - Рамуш.

Интер: Онана - Дармиан, Ачерби, Бастони (Де Врей, 90+1) - Думфрис (Д'Амброзио, 86), Барелла, Брозович, Мхитарян, Димарко (Госенс, 63) - Мартинес (Корреа, 63), Джеко (Лукаку, 63).

Предупреждения: Антонио Силва - Брозович, Джеко.

Источник: MEGOGO