Бенфика - Интер 0:2 видео голов и лучших моментов матча 11.04.2023 Лиги чемпионов
Во вторник, 11 апреля, в Лиссабоне на Эштадиу да Луж состоялся первый матч четвертьфинального противостояния Лиги чемпионов между Бенфикой и Интером.
По итогам первой встречи команда Симоне Индзаги стала фаворитом на выход в полуфинал, благодаря голам в исполнении Николо Бареллы и Ромелу Лукаку.
Вашему вниманию видео всех голов матча Бенфика - Интер в четвертьфинале Лиги чемпионов:
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Бенфика - Интер 0:2
Голы: Барелла, 51, Лукаку, 82 (пен.).
Владение мячом: 57% - 43%
Удары: 12 - 10
Удары в створ: 2 - 4
Фолы: 11 - 9
Ожидаемые голы (xG): 1.75 - 1.67
Бенфика: Влаходимос - Жилберту, Антонио Силва, Морату, Гримальдо - Шикинью, Флорентину (Нерес, 64), Мариу, Рафа Силва, Аурснес - Рамуш.
Интер: Онана - Дармиан, Ачерби, Бастони (Де Врей, 90+1) - Думфрис (Д'Амброзио, 86), Барелла, Брозович, Мхитарян, Димарко (Госенс, 63) - Мартинес (Корреа, 63), Джеко (Лукаку, 63).
Предупреждения: Антонио Силва - Брозович, Джеко.
Источник: MEGOGO