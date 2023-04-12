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Ман Сити - Бавария: обзор матча и результат игры 11.04.2023

Команда Гвардиолы была лучше парней Тухеля.
Сегодня, 00:16
Родри / Getty Images
Родри / Getty Images

В Манчестере состоялся матч 1/4 финала Лиги чемпионов между местным Сити и мюнхенской Баварией, в котором победу праздновали "горожане".

Команда Пепа Гвардиолы с начала матча захватила инициативу и очень долго практически не позволяла сопернику переходить на свою половину поля. Тем не менее, действительно опасных моментов в самих Сити тоже практически не было.

Немного погодя Бавария освоилась на чужом поле и начала хотя бы владеть мячом и даже огрызаться, но тут случился гол.

Взятие ворот пришел ниоткуда. Родри просто убрал Мусиалу на покушении и без сопротивления левой ногой закрутил в дальний угол ворот Зоммера.

Источник: Getty Images

До завершения тайма в Сити было еще несколько моментов, начал нервничать Зоммер, который несколько раз ошибался на выходе, или передерживал мяч в собственных ногах.

После перерыва Бавария хоть и не стала обладать тотальной инициативой, но имела свои возможности забить. Но Эдерсон не терял концентрации ни на секунду. А вот игроки мюнхенцев очень часто "чудили" и "привозили".

Один из таких "привиозов" от Упамекано привел к тому, что Эрлинг Голанд исполнил прекрасный навес на свободного Бернарда и тот головой отличился в воротах Зоммера.

Источник: Getty Images

Не долго ждали фанаты и гола от самого Голанда, воспользовавшегося еще одной ошибкой Упамекано, проспавшего забегание Эрлинга на дальнюю штангу.

После третьего мяча Бавария еще несколько раз попробовала отыграть хотя бы один мяч, но все они завершились ничем. Да, Ман Сити сегодня забивал после грубых ошибок и индивидуальный шедевр от Родри, но все же они выглядели гораздо лучшей командой.

Статистика матча Ман Сити - Бавария 1/4 финала Лиги чемпионов

Манчестер Сити – Бавария 3:0
Гол: Родри, 27, Бернарду, 70, Голланд, 76

Манчестер Сити: Эдерсон - Аканджи, Диаш, Аке - Стоунз, Родри - Б. Силва, де Брюйне (Альварес, 67), Гюндоган, Грилиш - Голланд.

Бавария: Зоммер — Павар, Упамекано, где Лигт, Дэвис (Канселла, 81) — Киммих, Горецка — Коман, Мусиала (Мане, 69), Сане — Гнабри (Мюллер, 80).

Предупреждение: Б. Силва - Девис, Павар

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Манчестер Сити Бавария Мюнхен

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