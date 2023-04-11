Родри отметился голом-"конфеткой" в матче с Баварией

Во вторник, 11 апреля, стартовала стадия 1/4 финала Лиги чемпионов. В Манчестере местный Сити сошелся с мюнхенской Баварией.

На 27-й минуте "горожане" вышли вперед благодаря блестящему голу в исполнении опорного полузащитника Родри.

Испанец получил передачу от Бернарду Силвы, убрал мяч от Джамала Мусиалы и из-за пределов штрафной нерабочей левой ногой отправил его точно в дальнюю "девятку" ворот Янна Зоммера.

Видео гола Родри:

Напомним, что на ISPORT благодаря текстовой онлайн-трансляции можно следить за событиями матча Манчестер Сити - Бавария.

Источник: MEGOGO