Лэмпард оценил вылет Челси из Лиги чемпионов

В рамках ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов Челси на своем поле уступил мадридскому Реалу (0:2).

Главный тренер лондонцев Фрэнк Лэмпард подвел итоги противостояния. По словам специалиста, команда была наказана за не реализацию моментов.

"Мы играли хорошо на протяжении 60 минут. Мы создавали моменты – но их надо использовать. Не хочется слишком уж хвалить команду за выступление в проигранном матче, но мы заметно прибавили. Этот клуб проходил в Лиге чемпионов и дальше. Сегодняшние ощущения футболистам нужно запомнить".

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"Вы играете за Челси. Нужно каждый матч отдавать все силы. Я никому не буду делать поблажек, мы должны проявлять себя. Планку снижать нельзя", - приводит слова Лэмпарда BBC со ссылкой на BT Sport.

Отметим, на ISPORT.ua доступно видео голов и обзор матча Челси - Реал.