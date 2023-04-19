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Анчелотти оценил выход Реала в полуфинал Лиги чемпионов

Наставник мадридской команды доволен, что его подопечные переиграли Челси.
Сегодня, 08:20
Карло Анчелотти / Getty Images
Карло Анчелотти / Getty Images

Главный тренер Реала Карло Анчелотти высказался о победе над Челси в рамках ответной встречи 1/4 финала Лиги чемпионов.

По словам итальянского специалиста, его игроки показали класс в игре защиты, не дав сопернику создать моментов.

"Мы знали, что в таком матче нужно будет терпеть. Соперник все перепробовал, создавал нам проблемы, особенно на левом фланге, но затем мы внесли корректировки. В этом матче было все, и вполне естественно, что пришлось потерпеть. В защите мы показали очень приличный уровень и заслужили пройти дальше".

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"Куртуа совершил очень важный сэйв, без которого Челси вел бы в счете. Во втором тайме мы лучше контролировали игру, у нас было больше пространства в контратаках, и мы смогли забить два мяча. Милитао? Я немного волновался из-за того, что Милитао получил желтую карточку, ведь вдесятером пришлось бы нелегко, но он провел выдающийся матч. Он не сыграет в первой полуфинальной игре, но, надеюсь, успеет восстановиться Алаба", - приводит слова Анчелотти Marca со ссылкой на Movistar.

Отметим, что в полуфинале турнира Реал сыграет с победителем пары Бавария - Манчестер Сити, которые проведут матч сегодня, 19 апреля. Первая встреча завершилась разгромной победой англичан - 3:0.

Напомним, на ISPORT.ua доступно видео голов и обзор матча Челси - Реал.


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