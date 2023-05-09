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Сложное против простого: Известный карикатурист сравнил подготовку Ман Сити и Реала к очному противостоянию

"Горожане" и "сливочные" встретятся в полуфинале Лиги чемпионов.
Сегодня, 17:55
Хосеп Гвардиола и Карло Анчелотти / Getty Images
Хосеп Гвардиола и Карло Анчелотти / Getty Images

Мадридский Реал и Манчестер Сити, как и год назад, будут противостоять друг другу в полуфинале Лиги чемпионов.

Испанская и английская команды разыграют путевку в финал главного европейского клубного турнира, встретившись сначала в Мадриде 9 мая, а после в Манчестере 17 мая.

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Свое видение подготовки соперников к будущему захватывающему противостоянию решил продемонстрировать и известный карикатурист Омар Момани, представив новое творение в своем неповторимом стиле.

"Пеп Гвардиола предпочитает сложную тактику, тогда как Карло Анчелотти склонен к простой стратегии", - написал Момани.

Напомним, что первый матч полуфинала Лиги чемпионов Реал - Манчестер Сити состоится во вторник, 9 мая, в Мадриде. Стартовый свисток во встрече прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

На ISPORT будет доступна онлайн-трансляция матча Реал - Манчестер Сити.

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Сложное против простого: Известный карикатурист сравнил подготовку Ман Сити и Реала к очному противостоянию
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